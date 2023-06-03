«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Зенита» Михайлова

Полузащитник петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов перешёл в «Пари Нижний Новгород».

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, контракт с 20-летним россиянином рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне полузащитник выступал за «Пари НН» на правах аренды. На его счету один гол и три голевые передачи в 26 матчах за нижегородцев во всех турнирах.

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Юрана с 27 очками занимают 14-е место в турнирной таблице.

В 30-м туре команда в Нижнем Новгороде сыграет с «Химками». Матч состоится в субботу, 3 июня, и начнётся в 17:00 мск.

Ранее защитник «Пари НН» Виктор Александров выразил уверенность, что клуб не вылетит из РПЛ.