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«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Зенита» Михайлова

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Полузащитник петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов перешёл в «Пари Нижний Новгород».
«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Зенита» Михайлова
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, контракт с 20-летним россиянином рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне полузащитник выступал за «Пари НН» на правах аренды. На его счету один гол и три голевые передачи в 26 матчах за нижегородцев во всех турнирах.

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Юрана с 27 очками занимают 14-е место в турнирной таблице.

В 30-м туре команда в Нижнем Новгороде сыграет с «Химками». Матч состоится в субботу, 3 июня, и начнётся в 17:00 мск.

Ранее защитник «Пари НН» Виктор Александров выразил уверенность, что клуб не вылетит из РПЛ.

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