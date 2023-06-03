Гаджиев признался, что больше не собирается работать футбольным тренером
«Конечно, можно оговорить, что как тренер я завершил карьеру. Я в «Динамо» помогаю тренерам, обсуждаем с ними различные вопросы, но если понадобится встать на бровку тренером, то нет», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
77-летний специалист признался, что до 2015 года ещё мог вести активную тренерскую деятельность.
«Потом я уже был наставником, старался передавать опыт. И это мне нравилось больше, чем тренировать. В Перми доверял Вадиму Евсееву, Андрею Каряке, вместе мы обсуждали тренировки, все моменты до и после игры», — добавил он.
Последним клубом в тренерской карьере Гаджиева стал пермский «Амкар». Ранее он также возглавлял «Анжи», японский «Санфречче Хиросима», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Волгу».
Ранее Гаджиев назвал причины, помешавшие махачкалинскому «Динамо» пройти лицензирование.