Гаджиев признался, что больше не собирается работать футбольным тренером

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что принял решение не возвращаться к тренерской деятельности.

«Конечно, можно оговорить, что как тренер я завершил карьеру. Я в «Динамо» помогаю тренерам, обсуждаем с ними различные вопросы, но если понадобится встать на бровку тренером, то нет», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

77-летний специалист признался, что до 2015 года ещё мог вести активную тренерскую деятельность.

«Потом я уже был наставником, старался передавать опыт. И это мне нравилось больше, чем тренировать. В Перми доверял Вадиму Евсееву, Андрею Каряке, вместе мы обсуждали тренировки, все моменты до и после игры», — добавил он.

Последним клубом в тренерской карьере Гаджиева стал пермский «Амкар». Ранее он также возглавлял «Анжи», японский «Санфречче Хиросима», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Волгу».

Ранее Гаджиев назвал причины, помешавшие махачкалинскому «Динамо» пройти лицензирование.