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Гаджиев назвал причины, помешавшие махачкалинскому «Динамо» пройти лицензирование

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Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, почему махачкалинский клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС), которая позволяет участвовать в стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Заявку на получение лицензии для участия в стыковых играх не подавали из-за невозможности установить систему Fan ID и с тем, что мы не смогли подтвердить нашу финансовую обеспеченность», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

После 32 туров Первой лиги махачкалинский клуб набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что клубы Первой лиги проведут дома первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.

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