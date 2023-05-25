Гаджиев назвал причины, помешавшие махачкалинскому «Динамо» пройти лицензирование
«Заявку на получение лицензии для участия в стыковых играх не подавали из-за невозможности установить систему Fan ID и с тем, что мы не смогли подтвердить нашу финансовую обеспеченность», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
После 32 туров Первой лиги махачкалинский клуб набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что клубы Первой лиги проведут дома первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.