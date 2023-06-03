Тихонов считает «Спартак» фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов считает, что красно-белые должны будут финишировать на втором месте в сезоне-2022/23.

«Я думаю, что «Спартак» является фаворитом в борьбе за второе место. «Спартак» должен воспользоваться своим шансом, хотя «Крылья Советов» борются за непопадание в стыковые матчи», — цитирует Тихонова ТАСС.

При этом, по его мнению, ЦСКА «довольно неплохо дома выглядит».

«Ростов» хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у «Ахмата». Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах», — добавил Тихонов.

«Зенит» (67 очка) досрочно завоевал золотые медали сезона-2022/23. Далее в турнирной таблице расположились ЦСКА (55), «Спартак» (54), «Ростов» (53). В последнем туре 3 июня красно-синие примут команду Валерия Карпина, красно-белые в Самаре сыграют с «Крыльями». Все матчи 30-го тура начнутся в 17:00 мск.

Ранее Сергей Гуренко высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака».