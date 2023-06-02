Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сёмин назвал признание Кварацхелии лучшим игроком сезона в Серии А важным для РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия заслуженно был признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.
Сёмин назвал признание Кварацхелии лучшим игроком сезона в Серии А важным для РПЛ
  • globallookpress.com

«Это закономерно и объективно. Это громаднейший успех. Самое главное, что Хвича играл в нашей лиге. Это имеет большое значение не только для Грузии, но и для нашей лиги», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что Кварацхелия получил травму на тренировке «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить