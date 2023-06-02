Сёмин назвал признание Кварацхелии лучшим игроком сезона в Серии А важным для РПЛ

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия заслуженно был признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.

«Это закономерно и объективно. Это громаднейший успех. Самое главное, что Хвича играл в нашей лиге. Это имеет большое значение не только для Грузии, но и для нашей лиги», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что Кварацхелия получил травму на тренировке «Наполи».