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Чемпиона мира по рукопашному бою поймали с наркотиками в Москве

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Московские полицейские задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова, который подозревается в перевозке наркотических средств.
Чемпиона мира по рукопашному бою поймали с наркотиками в Москве
  • РИА Новости

«В качестве пассажира в такси находился гражданин 1994 года рождения, у которого при себе был обнаружен свёрток с наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы МВД.

Уточняется, что задержание произошло накануне в центре Москвы, на Тестовской улице.

Баймасханов завоевал золотую медаль первенства планеты по рукопашному бою 2021 года. Он также является пятикратным чемпионом России и трёхкратным чемпионом Европы.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявлено обвинение в контрабанде запрещённых веществ.

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