Колосков считает, что дело Промеса о контрабанде не добавит репутации «Спартаку»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявлено обвинение в контрабанде запрещённых веществ.

«Я не знаю, как история с Промесом скажется на «Спартаке», но репутации клубу она, во всяком случае, не прибавит. Но понятно, что наличие в составе такого игрока несёт определённые риски для клуба», — цитирует Колоскова РИА Новости.

30 мая Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг. Две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

11 января 2023 года стало известно, что игрок подозревается в выплате €250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее Промес заявил, что хочет перевезти маму в Россию.