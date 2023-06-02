Селихов и Дуарте пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за простуды

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что голкипер Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте не смогут принять участие в матче 30-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

Gettyimages.ru