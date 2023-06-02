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Селихов и Дуарте пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за простуды

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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что голкипер Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте не смогут принять участие в матче 30-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
Селихов и Дуарте пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за простуды
  • Gettyimages.ru

«Команда добралась до Самары, разместилась в гостинице. В Москве остались Селихов и Дуарте — у обоих простуда», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

«Зенит» (67 очков) досрочно завоевал золотые медали сезона-2022/23. Далее в турнирной таблице расположились ЦСКА (55), «Спартак» (54), «Ростов» (53). В последнем туре 3 июня красно-синие примут команду Валерия Карпина, красно-белые в Самаре сыграют с «Крыльями». Все матчи 30-го тура начнутся в 17:00 мск.

Ранее Валерий Кечинов высказал мнение, что красно-белые неудачно провели сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге.

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