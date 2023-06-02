Касаткина считает, что Андреева сильна физически и ментально

Россиянка Дарья Касаткина считает, что её юную соотечественницу Мирру Андрееву ждёт большое будущее в профессиональном теннисе.

«Она физически очень сильна. Она сильна ментально. У неё есть уровень. Я имею в виду, мы видим, что она уже выиграла много матчей в туре, а она ещё очень молода», — цитирует Касаткину пресс-служба «Ролан Гаррос».

По её мнению, «определённо у Мирры есть уровень».

«Два турнира подряд она выигрывает хорошие матчи, побеждает сильных игроков», — добавила первая ракетка России.

Россиянка обыграла француженку Диан Парри в матче второго круга Открытого чемпионата Франции со счётом 6:1, 6:2. Её следующей соперницей станет американка Коко Гауфф.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее сообщалось, что Андреева поставила перед собой цель одержать победу в 25 турнирах Большого шлема.