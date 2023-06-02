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Кечинов: Зиньковский — талантливый футболист, он справится с давлением в «Спартаке»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов назвал причины низкой результативности Антона Зиньковского в игре за красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Кечинов: Зиньковский — талантливый футболист, он справится с давлением в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Не думаю, что Антон Зиньковский деградирует в составе красно-белых. Всё-таки не забывайте, что играть за «Крылья Советов» и играть за такой большой клуб, как «Спартак», — это разные вещи. Это большое давление. Со стороны болельщиков, экспертов, руководства, ветеранов. Возможно, поэтому мы какое-то время не видели его в стартовом составе.

Поэтому за «Спартак» играть очень тяжело. Ты должен быть готов не только физически, но и психологически к такой ответственности. Кто-то может и сломаться, уже были такие истории. Но, как мне кажется, Антон справится с этим и не только вернётся на свой прежний уровень, но и станет ещё лучше в следующем сезоне. Он талантливый и полезный футболист, который нужен красно-белым», — заявил Кечинов RT.

Ранее Кечинов высказал мнение, что красно-белые неудачно провели сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге. 

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