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Второй розыгрыш соревнований по боксу «Кубок Победы» пройдёт в Перми

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Стартует второй розыгрыш «Кубка Победы» в Перми, организованного при поддержке Федерации бокса России.
Второй розыгрыш соревнований по боксу «Кубок Победы» пройдёт в Перми
  • Gettyimages.ru

Соревнования пройдут по олимпийской системе («игра на вылет») с 12 июня до 15 июля. В чемпионате примут участие восемь команд: «Сибирь», «Кама», «Сталинград», «Ленинград», «Тула», «Москва», «Урал» и «Кавказ».

Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг) в четыре раунда по три минуты.

Призовой фонд турнира составит 7,5 млн рублей. Победителем первого розыгрыша «Кубка Победы» стала команда «Кама».

Ранее президент Союза смешанных единоборств России Фёдор Емельяненко выразил желание провести дебютный поединок по правилам бокса.

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