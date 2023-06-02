Фёдор Емельяненко выразил желание дебютировать в боксе

Президент Союза смешанных единоборств России Фёдор Емельяненко выразил желание провести дебютный поединок по правилам бокса.

«Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру, что с ММА уже всё. Ну и травмы, если честно, дают о себе знать. Бокс — интересно. Возможно», — цитирует Емельяненко Sport24.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признан несостоявшимся.

Емельяненко провёл прощальный бой с Бейдером в рамках турнира Bellator, где уступил бойцу нокаутом в первом раунде. Первая встреча бойцов в 2019 году также закончилась победой американца нокаутом.

Ранее сообщалось, что в рамках чемпионата России по ММА пройдёт шахматный турнир, в котором примет участие Фёдор Емельяненко.