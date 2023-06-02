Гендиректор ФК «Зоркий»: главная цель мероприятия «Ты сможешь!» — популяризация футбола
- Gettyimages.ru
«Главная цель мероприятия «Ты сможешь!» — социальная направленность, популяризация футбола, равенства всех детей. В мероприятии участвуют не только дети КСШОР «Зоркий» и Академии ФК «Зоркий», но и принимают участие дети-инвалиды.
Данным мероприятием мы стараемся помочь детям, которые нуждаются в лекарствах. Мы привлекаем внимание к этой проблеме, чтобы дать детям шанс стать здоровыми и быть спортивными», — заявил Алексеев.
Мероприятие «Ты сможешь!», которое проходило 1 июня на стадионе «Зоркий» в Красногорске, посетило более 3 тыс. человек.
Ранее в Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола», организованный Российским футбольным союзом.