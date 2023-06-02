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Гендиректор ФК «Зоркий»: главная цель мероприятия «Ты сможешь!» — популяризация футбола

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Генеральный директор футбольного клуба «Зоркий» Алексей Алексеев рассказал о ежегодном праздничном мероприятии «Ты сможешь!», приуроченном к Международному дню защиты детей.
Гендиректор ФК «Зоркий»: главная цель мероприятия «Ты сможешь!» — популяризация футбола
  • Gettyimages.ru

«Главная цель мероприятия «Ты сможешь!» — социальная направленность, популяризация футбола, равенства всех детей. В мероприятии участвуют не только дети КСШОР «Зоркий» и Академии ФК «Зоркий», но и принимают участие дети-инвалиды.

Данным мероприятием мы стараемся помочь детям, которые нуждаются в лекарствах. Мы привлекаем внимание к этой проблеме, чтобы дать детям шанс стать здоровыми и быть спортивными», — заявил Алексеев.

Мероприятие «Ты сможешь!», которое проходило 1 июня на стадионе «Зоркий» в Красногорске, посетило более 3 тыс. человек.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола», организованный Российским футбольным союзом.

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