Более 20 тысяч железнодорожников в Британии бастуют накануне финала Кубка Англии

Более 20 тыс. сотрудников британских железнодорожных компаний начали забастовку в преддверии финала Кубка Англии по футболу.

Суточная забастовка приведёт к отмене половины перевозок на затронутых линиях, сообщает The Guardian.

Отмечается, что сотрудники бастуют из-за рабочих мест, зарплаты и условий труда. Перебои серьёзно повлияют на планы граждан, потому что, помимо футбольного финала, в Британии пройдут два концерта певицы Бейонсе и престижные скачки — Эпсомское дерби.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что руководство «Ман Сити» планирует выплатить футболистам команды €40 млн премиальных в случае победы в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.