Football Insider: игроки «Манчестер Сити» получат рекордную премию, если выиграют требл

Руководство «Манчестер Сити» планирует выплатить футболистам команды €40 млн премиальных в случае победы в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.

Об этом сообщает Football Insider.

За победу в финале ЛЧ игроки получат €20 млн. И ещё €20 млн — за победу в Кубке и чемпионате.

В финале Кубка Англии «Ман Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». В ЛЧ команде предстоит игра с «Интером», а в чемпионате Англии клуб выиграет титул, если победит «Челси» в матче 37‑го тура.

Ранее Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник команды Кевин Де Брёйне нагрубил ему в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».