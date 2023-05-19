Football Insider: игроки «Манчестер Сити» получат рекордную премию, если выиграют требл
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Об этом сообщает Football Insider.
За победу в финале ЛЧ игроки получат €20 млн. И ещё €20 млн — за победу в Кубке и чемпионате.
В финале Кубка Англии «Ман Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». В ЛЧ команде предстоит игра с «Интером», а в чемпионате Англии клуб выиграет титул, если победит «Челси» в матче 37‑го тура.
Ранее Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник команды Кевин Де Брёйне нагрубил ему в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».