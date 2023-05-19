Гвардиола объяснил спешкой грубость в свой адрес со стороны Де Брёйне в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник команды Кевин Де Брёйне нагрубил ему в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«При счёте 2:0 мы много суетились. Сразу после перерыва Гюндоган потерял мяч, Де Брёйне сделал три лишние передачи. Мы сильно торопились, когда нужно было делать наоборот — держать мяч, разворачивать игру. Но это нормально. В целом команда показала необыкновенную игру», — приводит слова тренера Goal.com.

17 мая «горожане» разгромили сливочных со счётом 4:0 и вышли в финал турнира.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне крикнул Гвардиоле заткнись во время матча с «Реалом».