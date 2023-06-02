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Боец UFC Веттори назвал президента США Байдена «умирающей марионеткой»

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Итальянский боец ММА, экс-претендент на пояс UFC в среднем весе Марвин Веттори грубо высказался в адрес действующего президента США Джо Байдена.
Боец UFC Веттори назвал президента США Байдена «умирающей марионеткой»
  • Gettyimages.ru

«Клянусь, я не понимаю, как люди, голосовавшие за эту умирающую марионетку, могут каждое утро смотреть на себя в зеркало. И даже несмотря на то, что их было не так много, как они утверждают, их всё равно предостаточно», — написал Веттори у себя в соцсетях. 

Глава Соединённых Штатов принял участие в церемонии вручения дипломов в академии ВВС, где после своего выступления споткнулся о коробку с песком и упал. Также позднее Байден ударился головой при выходе из вертолёта после прибытия из Колорадо.

На счету 29-летнего Веттори 24 поединка, из которых 18 побед и шесть поражений. В последнем бою 18 марта на турнире UFC 286 итальянец одержал победу над Романом Долидзе единогласным решением судей.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к действующему абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу.

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