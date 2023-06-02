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Мужской клуб АПЛ впервые назначил женщину главным тренером команды

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«Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд главным тренером юношеской команды клуба U-18.

Как сообщается в официальном Twitter команды, ассистентом специалиста будет Джон-Пол Питтман, перешедший на работу из клуба «Форест Грин Роверс».

За свою карьеру Бедфод успела поработать ассистенткой главного тренера лондонского «Арсенала» и наставником «Лестера» в Женской суперлиге Футбольной ассоциации. 

По информации британских СМИ, это первый случай, когда женщина становится тренером мужской команды клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Брентфорд» занял девятое место в чемпионате Англии в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» настроен расстаться с защитником команды Гарри Магуайром в летнее трансферное окно.

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