Мужской клуб АПЛ впервые назначил женщину главным тренером команды
Как сообщается в официальном Twitter команды, ассистентом специалиста будет Джон-Пол Питтман, перешедший на работу из клуба «Форест Грин Роверс».
За свою карьеру Бедфод успела поработать ассистенткой главного тренера лондонского «Арсенала» и наставником «Лестера» в Женской суперлиге Футбольной ассоциации.
По информации британских СМИ, это первый случай, когда женщина становится тренером мужской команды клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Брентфорд» занял девятое место в чемпионате Англии в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» настроен расстаться с защитником команды Гарри Магуайром в летнее трансферное окно.