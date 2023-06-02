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Гаске объявил о завершении карьеры теннисиста после поражения на «Ролан Гаррос»

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Француз Ришар Гаске объявил о завершении карьеры теннисиста после поражения от соотечественника Артура Риндеркнеша в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Сегодня я объявляю о своём уходе из тенниса после 20 лет в туре. Теперь я посвящу себя новому проекту», — написал спортсмен в Twitter.

36-летний француз выиграл 16 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и получил в общей сложности более $20 млн призовых. В сезоне-2022/23 спортсмен занимает 52-е место рейтинга ATP, а самой высокой позицией за всю карьеру была седьмая. 

Ранее стало известно, что россиянка Мирра Андреева поставила перед собой цель одержать победу в 25 турнирах Большого шлема.

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