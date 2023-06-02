Мор: «Севилья» была на голову сильнее «Ромы» в финале Лиги Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что испанская «Севилья» сыграла на более высоком уровне с «Ромой» в финальном матче Лиги Европы УЕФА.

«Нужно отдать должное «Севилье», так как они долго шли в зоне вылета по ходу национального первенства. Мне кажется, что испанская команды на голову сильнее «Ромы», ожидал, что испанцы выиграют в основное время», — цитирует Мора «Матч ТВ».

«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в перепалку с арбитром возле стадиона после финала Лиги Европы.