Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Оленичев оказался тяжелее Мохнаткина перед боем в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прошла официальная церемония взвешивания бойцов перед четвертьфиналом Гран-при ACA.
Оленичев оказался тяжелее Мохнаткина перед боем в Санкт-Петербурге
  • AP
  • © Gregory Payan

Вес Олега Оленичева составил 93,45 кг, вес Михаила Мохнаткина — 93,25 кг, сообщает пресс-служба RCC.

Бойцы смешанных единоборств проведут поединок в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит спортивный вечер.

На счету 31-летнего Оленичева 17 побед и семь поражений. В активе 33-летнего Мохнаткина — 14 побед, две ничьи и пять поражений.

Ранее сообщалось, что бой Александра Емельяненко и Кокляева запланирован на конец года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить