Оленичев оказался тяжелее Мохнаткина перед боем в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла официальная церемония взвешивания бойцов перед четвертьфиналом Гран-при ACA.

Вес Олега Оленичева составил 93,45 кг, вес Михаила Мохнаткина — 93,25 кг, сообщает пресс-служба RCC.

Бойцы смешанных единоборств проведут поединок в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит спортивный вечер.

На счету 31-летнего Оленичева 17 побед и семь поражений. В активе 33-летнего Мохнаткина — 14 побед, две ничьи и пять поражений.

Ранее сообщалось, что бой Александра Емельяненко и Кокляева запланирован на конец года.