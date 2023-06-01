Оленичев оказался тяжелее Мохнаткина перед боем в Санкт-Петербурге
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Вес Олега Оленичева составил 93,45 кг, вес Михаила Мохнаткина — 93,25 кг, сообщает пресс-служба RCC.
Бойцы смешанных единоборств проведут поединок в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит спортивный вечер.
На счету 31-летнего Оленичева 17 побед и семь поражений. В активе 33-летнего Мохнаткина — 14 побед, две ничьи и пять поражений.
Ранее сообщалось, что бой Александра Емельяненко и Кокляева запланирован на конец года.