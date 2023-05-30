Бой Александра Емельяненко и Кокляева запланирован на конец года

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко планирует провести реванш с Михаилом Кокляевым в 2023 году.

«Бой Емельяненко — Кокляев планируется на конец года», — цитирует Хрюнова ТАСС.

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Емельяненко в 2019 году провёл боксёрский поединок с Кокляевым, где одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко может провести следующий поединок с Монсоном в августе.