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Бой Александра Емельяненко и Кокляева запланирован на конец года

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Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко планирует провести реванш с Михаилом Кокляевым в 2023 году.

«Бой Емельяненко — Кокляев планируется на конец года», — цитирует Хрюнова ТАСС.

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Емельяненко в 2019 году провёл боксёрский поединок с Кокляевым, где одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко может провести следующий поединок с Монсоном в августе.

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