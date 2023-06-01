Ольховский: Андреева выглядела стабильнее Парри в матче «Ролан Гаррос»
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«Игра Мирры сегодня была более стабильной, чем у соперницы. Ничего сверхъестественного показывать было не надо. Соперница ей досталась вполне благоприятная для второго круга, но следующий матч будет намного сложнее», — цитирует Ольховского ТАСС.
Россиянка обыграла француженку в матче второго круга со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.
Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.
Ранее Андреева оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос».