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Ольховский: Андреева выглядела стабильнее Парри в матче «Ролан Гаррос»

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Мирра Андреева сыграла уверенно в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису с хозяйкой кортов Дианой Парри.
Ольховский: Андреева выглядела стабильнее Парри в матче «Ролан Гаррос»
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Игра Мирры сегодня была более стабильной, чем у соперницы. Ничего сверхъестественного показывать было не надо. Соперница ей досталась вполне благоприятная для второго круга, но следующий матч будет намного сложнее», — цитирует Ольховского ТАСС.

Россиянка обыграла француженку в матче второго круга со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее Андреева оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос».

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