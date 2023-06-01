Червиченко — об убытках «Спартака»: у красно-белых очень много лишних футболистов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил убытки непрофессиональной работой руководящего состава московского клуба.

«На мой взгляд, у «Спартака» очень много лишних игроков. Они утяжеляют зарплатную ведомость, отражаются в трансферном балансе. Избавиться от них практически невозможно, да и зарплаты им платят такие, что ни один иностранец не убежит из клуба, даже если его будут пинками выгонять», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

По его мнению, у «Спартака» явная проблема с менеджментом.

«В принципе, это проблема всех наших клубов. Но поскольку «Спартак» среди них самый расточительный, получается такое бесславное место», — добавил Червиченко.

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году. Убытки столичной команды составили более 2,35 млрд рублей.

Недосчитались определённых сумм в 2022 году «Краснодар» (1,2 млрд рублей), московские «Торпедо» (540 млн) и ЦСКА (454 млн), подмосковные «Химки» (310 млн) и «Ростов» (54 млн).

Десять клубов РПЛ из 16 смогли заработать в прошедшем году. Наибольшую прибыль получили самарские «Крылья Советов» (777 млн рублей). Далее в списке расположились «Сочи» (750 млн) и «Зенит» (647 млн).

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» запланировал встречу с игроками на 4 июня.