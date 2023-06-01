Червиченко — об убытках «Спартака»: у красно-белых очень много лишних футболистов
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«На мой взгляд, у «Спартака» очень много лишних игроков. Они утяжеляют зарплатную ведомость, отражаются в трансферном балансе. Избавиться от них практически невозможно, да и зарплаты им платят такие, что ни один иностранец не убежит из клуба, даже если его будут пинками выгонять», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».
По его мнению, у «Спартака» явная проблема с менеджментом.
«В принципе, это проблема всех наших клубов. Но поскольку «Спартак» среди них самый расточительный, получается такое бесславное место», — добавил Червиченко.
«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году. Убытки столичной команды составили более 2,35 млрд рублей.
Недосчитались определённых сумм в 2022 году «Краснодар» (1,2 млрд рублей), московские «Торпедо» (540 млн) и ЦСКА (454 млн), подмосковные «Химки» (310 млн) и «Ростов» (54 млн).
Десять клубов РПЛ из 16 смогли заработать в прошедшем году. Наибольшую прибыль получили самарские «Крылья Советов» (777 млн рублей). Далее в списке расположились «Сочи» (750 млн) и «Зенит» (647 млн).
Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» запланировал встречу с игроками на 4 июня.