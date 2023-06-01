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Metaratings: совет директоров «Спартака» запланировал встречу с игроками на 4 июня

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Совет директоров «Спартака» проведёт встречу с игроками московского клуба.
Metaratings: совет директоров «Спартака» запланировал встречу с игроками на 4 июня
  • РИА Новости

По информации Metaratings, мероприятие пройдёт 4 июня. На нём будут присутствовать генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, спортивный директор Пол Эшуорт и члены совета директоров.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ранее Роман Павлюченко заявил, что Гильермо Абаскалю можно поставить пятёрочку за такой сезон.

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