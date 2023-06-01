Павлюченко: Абаскалю можно поставить пятёрочку за такой сезон

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в сезоне-2022/23.

«Главному тренеру можно поставить пятёрочку за этот сезон. Многим болельщикам нравится, как работает Абаскаль. Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от руководства команды», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контракт 34-летнего наставника с красно-белыми заканчивается в 2025 году.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ранее Александр Мостовой заявил, что не сомневался, что Абаскаль останется в «Спартаке».