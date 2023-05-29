Мостовой не сомневался в том, что Абаскаль останется в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на то, что Гильермо Абаскаль продолжит тренировать «Спартак».

«Абаскаль сказал, что остаётся на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмёт? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более он продлил контракт, притом сумасшедший», — цитирует Мостового «СЭ».

Контракт 34-летнего наставника с красно-белыми заканчивается летом 2025 года.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ранее Абаскаль подтвердил, что останется в «Спартаке» в новом сезоне.