Мостовой не сомневался в том, что Абаскаль останется в «Спартаке»
- РИА Новости
«Абаскаль сказал, что остаётся на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмёт? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более он продлил контракт, притом сумасшедший», — цитирует Мостового «СЭ».
Контракт 34-летнего наставника с красно-белыми заканчивается летом 2025 года.
«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.
Ранее Абаскаль подтвердил, что останется в «Спартаке» в новом сезоне.