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Мостовой не сомневался в том, что Абаскаль останется в «Спартаке»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на то, что Гильермо Абаскаль продолжит тренировать «Спартак».
Мостовой не сомневался в том, что Абаскаль останется в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Абаскаль сказал, что остаётся на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмёт? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более он продлил контракт, притом сумасшедший», — цитирует Мостового «СЭ».

Контракт 34-летнего наставника с красно-белыми заканчивается летом 2025 года.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ранее Абаскаль подтвердил, что останется в «Спартаке» в новом сезоне.

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