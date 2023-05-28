Абаскаль подтвердил, что останется в «Спартаке» в новом сезоне

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подтвердил, что продолжит работу с московским клубом в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Я остаюсь в «Спартаке», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Контракт 34-летнего тренера с красно-белыми заканчивается летом 2025 года.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на четвёртом — «Ростов» (50), у которого матч в запасе.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что московской команде сложно побеждать в отсутствие благосклонности арбитров в матчах чемпионата России по футболу.