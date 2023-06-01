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СКА обменял нападающего Жафярова в «Ак Барс»

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Нападающий петербургского СКА Дамир Жафяров продолжит карьеру в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 в казанском «Ак Барсе».
СКА обменял нападающего Жафярова в «Ак Барс»
  • Gettyimages.ru

В результате обмена команда Романа Ротенберга получила права на шведского вратаря Филипа Густавссона и российского нападающего Дмитрия Осипова, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Жафяров в регулярном сезоне-2022/23 в 63 матчах за СКА набрал 44 очка (16 голов + 28 передач). В плей-офф в 12 встречах — девять очков (1 + 8). 29-летний хоккеист также выступал за нижегородское «Торпедо», владивостокский «Адмирал», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург».

Ранее сообщалось, что нападающий СКА Никита Гусев может продолжить карьеру в одном из московских клубов.

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