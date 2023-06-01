ЭСК РФС: судья правильно удалил Литвинова в матче с ЦСКА
- РИА Новости
Члены комиссии считают, что главный судья встречи Кирилл Левников правильно удалил футболиста «быков» Вячеслава Литвинова. По их мнению, 22-летний защитник совершил «серьёзное нарушение правил игры» против Саши Зделара из ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.
«Действия игрока «Краснодара» угрожали безопасности соперника, учитывая его высокую скорость вступления в единоборство за мяч», — говорится в заявлении.
Изначально защитник «Краснодара» получил жёлтую карточку, но после просмотра VAR судья удалил игрока с поля в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:0.
Ранее сообщалось, что КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к защитнику «Краснодара» Литвинову.