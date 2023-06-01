ЭСК РФС: судья правильно удалил Литвинова в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по спорным эпизодам матча 29-го тура чемпионата страны между «Краснодаром» и столичным ЦСКА.

Члены комиссии считают, что главный судья встречи Кирилл Левников правильно удалил футболиста «быков» Вячеслава Литвинова. По их мнению, 22-летний защитник совершил «серьёзное нарушение правил игры» против Саши Зделара из ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

«Действия игрока «Краснодара» угрожали безопасности соперника, учитывая его высокую скорость вступления в единоборство за мяч», — говорится в заявлении.

Изначально защитник «Краснодара» получил жёлтую карточку, но после просмотра VAR судья удалил игрока с поля в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к защитнику «Краснодара» Литвинову.