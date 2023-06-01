КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к защитнику «Краснодара» Литвинову

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация не стала применять дополнительную дисквалификацию к защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову.

«Литвинов не приехал на заседание, был на тренировке. Мы посмотрели видео, приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Изначально защитник «Краснодара» получил жёлтую карточку, но после просмотра VAR судья удалил игрока с поля в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит слова Роши в адрес Соболева.