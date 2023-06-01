«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет по клубам чемпионата страны за 2022 год.

Согласно полученным данным, московский «Спартак» стал самым убыточным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) за отчётный период, сообщает пресс-служба РФС.

Уточнятся, что убытки столичной команды составили более 2,35 млрд рублей.

Недосчитались определённых сумм в 2022 году «Краснодар» (1,2 млрд рублей), московские «Торпедо» (540 млн) и ЦСКА (454 млн), подмосковные «Химки» (310 млн) и «Ростов» (54 млн).

Десять клубов РПЛ из 16 смогли заработать в прошедшем году. Наибольшую прибыль получили самарские «Крылья Советов» (777 млн рублей). Далее в списке расположился «Сочи» (750 млн), «Зенит» (647 млн).

Петербургский клуб досрочно завоевал золотые медали РПЛ сезона-2022/23. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» борются за призовые места. Командам осталось провести один тур.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» запланировал встречу с игроками на 4 июня.