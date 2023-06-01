Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Булыкин: Слуцкий не подойдёт «Динамо» — он уже шоумен, а не тренер

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес со стороны бело-голубых к Леониду Слуцкому.
Булыкин: Слуцкий не подойдёт «Динамо» — он уже шоумен, а не тренер
  • РИА Новости

«Я думаю, Леонид Слуцкий не подойдёт «Динамо». Потому что он уже шоумен, а не тренер. Он сам об этом заявлял, говорил, что ему это больше нравится — как с точки зрения интереса, так и с точки зрения заработка. Так что он уже давно не футбольный тренер. Вернётся ли он к этой деятельности? Не исключаю. Но точно не сейчас и точно не в «Динамо».

Бело-голубым сейчас важно не ошибиться с кандидатурой, потому что всем функционерам клуба не простят ещё один провальный сезон. И так уже в столетний юбилей опростоволосились! Нужно подходить к поиску тренера с умом и не принимать поспешных решений», — сказал Булыкин RT.

Ранее сообщалось, что Булыкин считает верным решение московского клуба продлить контракт с Фёдором Смоловым. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить