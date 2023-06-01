Булыкин: Слуцкий не подойдёт «Динамо» — он уже шоумен, а не тренер

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес со стороны бело-голубых к Леониду Слуцкому.

«Я думаю, Леонид Слуцкий не подойдёт «Динамо». Потому что он уже шоумен, а не тренер. Он сам об этом заявлял, говорил, что ему это больше нравится — как с точки зрения интереса, так и с точки зрения заработка. Так что он уже давно не футбольный тренер. Вернётся ли он к этой деятельности? Не исключаю. Но точно не сейчас и точно не в «Динамо».

Бело-голубым сейчас важно не ошибиться с кандидатурой, потому что всем функционерам клуба не простят ещё один провальный сезон. И так уже в столетний юбилей опростоволосились! Нужно подходить к поиску тренера с умом и не принимать поспешных решений», — сказал Булыкин RT.

Ранее сообщалось, что Булыкин считает верным решение московского клуба продлить контракт с Фёдором Смоловым.