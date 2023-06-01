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Булыкин: «Динамо» поступило правильно, продлив контракт со Смоловым

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что московский клуб принял верное решение, продлив контракт с Фёдором Смоловым.
Булыкин: «Динамо» поступило правильно, продлив контракт со Смоловым
  • РИА Новости

«Безусловно, у Константина Тюкавина большое будущее в «Динамо». Но пока делать ставку на него одного слишком рискованно ввиду его молодости. Поэтому в команде должен быть возрастной нападающий, который способен поделиться опытом с молодёжью, стабильно выходя на поле и показывая результат.

Так что «Динамо» поступило правильно, продлив контракт с Фёдором Смоловым. Особенно на условии 1 + 1 — это будет мотивировать Смолова показывать хороший футбол, который он способен показывать. Тем более что Фёдор уже давно в клубе, к нему все привыкли и искать кого-то нового в пару Константину нет смысла. Они уже сыгрались, и я уверен — в следующем сезоне эта связка себя покажет», — объяснил Булыкин в беседе с RT.

Ранее Булыкин высказался об игре Александра Кокорина.

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