Булыкин: Кокорин смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Фиорентины», выступающего на правах аренды в «Арисе», Александра Кокорина.

«Он смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу. Но, думаю, ему проще остаться на Кипре, чем возвращаться в Россию. Если же он всё-таки хочет прогрессировать в футболе, то, думаю, ему надо перейти в чемпионат посильнее», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

За кипрский клуб «Арис» нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее тренер «Ариса» заявил, что Кокорин хочет остаться в кипрском клубе.