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Канчельскис: если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Динамо».
Канчельскис: если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо
  • РИА Новости

«Есть руководители «Динамо», им надо задавать вопрос по Слуцкому. Если «Динамо» хочет остаться в РПЛ и нормально выступать… Это их проблемы и их решение. Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», кандидатура 52-летнего российского специалиста находится в шорт-листе московского «Динамо».

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин объяснил, как можно изменить ситуацию в московском клубе.

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