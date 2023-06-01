ABC: инспекторы УЕФА считают, что «Барселону» нужно исключить из ЛЧ из-за дела Негрейры
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По информации ABC, президент УЕФА Александер Чеферин уже ознакомился с выводами инспекторов и думает над дальнейшими действиями.
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее сообщалось, что «Барселона» изучает возможность выступления в Азии, если УЕФА введёт санкции.