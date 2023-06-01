ABC: инспекторы УЕФА считают, что «Барселону» нужно исключить из ЛЧ из-за дела Негрейры

Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» нужно отстранить от участия в Лиге чемпионов на сезон из-за дела Негрейры.

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