Sport: «Барселона» изучает возможность выступления в Азии, если УЕФА введёт санкции

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«Барселона» может выступить в международных турнирах в Азии.
Sport: «Барселона» изучает возможность выступления в Азии, если УЕФА введёт санкции
  • AP
  • © Joan Monfort

Как сообщает Sport.es, руководство «Барселоны» изучает возможность выступлений за пределами Европы на тот случай, если УЕФА всё же введёт санкции в отношении клуба. 

Уточняется, что в клубе очень оптимистично настроены на исход разбирательств по делу Негрейры.

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта был очень доволен проведённой встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что «Барселону» допустят до участия в ЛЧ в сезоне-2023/24, несмотря на дело Негрейры.

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