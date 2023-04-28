MD: «Барселону» допустят до участия в ЛЧ в сезоне-2023/24, несмотря на «дело Негрейры»

«Барселона» получит лицензию для участия в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24, несмотря на «дело Негрейры».

По информации Mundo Deportivo, комитет разрешит клубу принять участие в турнире. Лицензии должны выдать до 15 мая.

Отмечается, что уже после этой даты дисциплинарный комитет может отстранить клуб от соревнования.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении «Барселоны» из-за «дела Негрейры».