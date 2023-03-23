УЕФА открыл дело в отношении «Барселоны» из-за «дела Негрейры»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении каталонской «Барселоны» из-за «дела Негрейры».

«23 марта были назначены инспекторы УЕФА для проведения расследования возможного нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым «делом Негрейры», — говорится в заявлении УЕФА.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании не нашла доказательств коррупции в связях «Барселоны» с Негрейрой.