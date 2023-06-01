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Гамшик объявил о завершении карьеры футболиста

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Бывший футболист сборной Словакии и «Наполи» Марек Гамшик принял решение завершить спортивную карьеру.
Гамшик объявил о завершении карьеры футболиста
  • РИА Новости

«Я начал играть в клубе «Юпи», когда мне было четыре года, а после нынешнего сезона я завершаю футбольную карьеру. Это были удивительные 19 лет профессиональной карьеры», — написал Гамшик в социальных сетях.

За всю карьеру словак провёл 709 матчей во всех турнирах, забил 144 мяча и отдал 112 результативных передач. Он выступал за «Брешию», «Наполи», «Далянь Про», «Гётеборг» и «Трабзонспор». Он является вторым бомбардиром в истории неаполитанского клуба (121 мяч).

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии.

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