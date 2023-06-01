Гимнастка Листунова сообщила, что будет ждать допуска на международные старты

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова высказалась о возможном возвращении на международные старты.

«Мы ждали совета FIG, я была на тренировке, когда всё это было. Это был мой день рождения, подарка не сделали. Но это не от меня зависит, не мне решать. Надежда умирает последней — до последнего будем ждать», — цитирует Листунову ТАСС.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ рассказал, когда будет принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.