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Гимнастка Листунова сообщила, что будет ждать допуска на международные старты

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова высказалась о возможном возвращении на международные старты.
Гимнастка Листунова сообщила, что будет ждать допуска на международные старты
  • РИА Новости

«Мы ждали совета FIG, я была на тренировке, когда всё это было. Это был мой день рождения, подарка не сделали. Но это не от меня зависит, не мне решать. Надежда умирает последней — до последнего будем ждать», — цитирует Листунову ТАСС.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ рассказал, когда будет принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.

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