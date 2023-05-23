Международная федерация гимнастики в июле примет решение по допуску россиян

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ рассказал, когда будет принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«У нас восемь дисциплин, и у всех разное управление, мы должны найти критерий нейтралитета, который подходит для всех дисциплин. Нам нужно время. Если мы сегодня примем одно решение, а завтра — другое, это будет плохо для гимнастов. Потому мы лишь через два месяца решим, каковы идеальные условия нейтралитета», — приводит слова Ватанабэ Inside the Games.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее сообщалось, что российские гимнасты пропустят чемпионат мира 2023 года.