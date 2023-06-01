Metaratings: «Спартак» может продать или отдать Максименко в аренду

Стало известно, кого «Спартак» собирается отправить в аренду на следующий сезон.

Как сообщает Metaratings.ru, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильёй Свиновым, который возвращается в «Спартак» после аренды в «Факел».

На счету Александра Максименко 13 матчей в минувшем сезоне и пропустил 13 мячей.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» запланировал встречу с игроками на 4 июня.