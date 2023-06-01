Федерация бокса Швейцарии объявила о выходе из IBA
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Как сообщается на сайте Swiss Boxing, Федерация бокса Швейцарии присоединится к новой организации под названием World Boxing.
Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.
Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. Боксёры из России и Белоруссии были допущены к участию в международных турнирах с флагом и гимном.
Ранее глава Федерации бокса Чехии высказался об отстранении организации от членства в IBA.