Федерация бокса Швейцарии объявила о выходе из IBA

Федерация бокса Швейцарии приняла решение выйти из состава Международной ассоциации бокса (IBA).

Как сообщается на сайте Swiss Boxing, Федерация бокса Швейцарии присоединится к новой организации под названием World Boxing.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. Боксёры из России и Белоруссии были допущены к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

Ранее глава Федерации бокса Чехии высказался об отстранении организации от членства в IBA.