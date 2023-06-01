В «Севастополе» заявили, что будут решать вопрос игроков с футбольными паспортами Украины
- РИА Новости
«У нас стоит очень серьёзный вопрос паспортизации. Футболисты имеют гражданские паспорта Российской Федерации, но у них футбольные паспорта Украины.
Если не получится, начнём искать футболистов на позиции, которые надо усиливать», — заявил Чалый РИА Новости.
1 июня «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге.
Напомним, что футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее Чалый высказался о готовности клуба проводить домашние матчи в Крыму.