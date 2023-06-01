В «Севастополе» заявили, что будут решать вопрос игроков с футбольными паспортами Украины

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый заявил, что команде после получения аттестата ФНЛ для выступления во Второй лиге нужно решить проблему игроков с паспортами Украины.

«У нас стоит очень серьёзный вопрос паспортизации. Футболисты имеют гражданские паспорта Российской Федерации, но у них футбольные паспорта Украины.

Если не получится, начнём искать футболистов на позиции, которые надо усиливать», — заявил Чалый РИА Новости.

1 июня «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге.

Напомним, что футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Чалый высказался о готовности клуба проводить домашние матчи в Крыму.