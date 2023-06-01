Гендиректор «Севастополя» рассказал, что клуб будет проводить домашние матчи в Крыму

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о готовности клуба проводить домашние матчи в Крыму.

«Стадион у нас великолепный! Он прошёл аттестацию. Планируем принимать соперников в Севастополе. Всё прекрасно, приглашаем всех!» — цитирует Чалого «Спорт-Экспресс».

1 июня «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге.

Напомним, что футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили команды из России от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист ЦСКА Алан Короев рассказал о зарплатах в чемпионате Крыма.