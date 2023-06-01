СЭ: Лунёв тренируется на базе «Зенита»

Бывший голкипер «Байера» Андрей Лунёв проводит тренировки на базе «Зенита».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Лунёв проводит индивидуальные занятия на базе «Зенита» в Удельном парке.

По информации источника, футболист находится в поиске нового клуба и сам попросил руководство «Зенита» предоставить ему такую возможность — футболисту пошли навстречу.

Уточняется, что петербургский клуб не рассматривает возвращения вратаря в стан сине-бело-голубых.

«Байер» 22 мая объявил об уходе голкипера Лунёва. Бывший вратарь петербургского «Зенита» покинет немецкий клуб по окончании сезона-2022/23.

Лунёв за два года провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней. Контракт вратаря с леверкузенской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Вратарь играл за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В составе петербургского клуба он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу и один раз — Кубок России.

Ранее агент Лунёва заявил, что уход голкипера из «Байера» был ожидаемым.