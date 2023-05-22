Агент Лунёва заявил, что уход голкипера из «Байера» был ожидаемым

Антон Смирнов, агент Андрея Лунёва, призвал отнестись спокойно к ситуации с расставанием российского голкипера с немецким «Байером».

«Расставание с «Байером» было ожидаемым для нас и всех тех, кто следил за карьерой Андрея в Германии. На данный момент главным вопросом остаётся состояние его здоровья», — написал в своем Telegram-канале Смирнов.

По его словам, Лунёва замучили травмы, однако сейчас наблюдается положительная динамика с выздоровлением.

«Пока вопросы со здоровьем не решены, вести предметные переговоры с кем-то проблематично», — заявил Смирнов.

«Байер» 22 мая объявил об уходе голкипера Лунёва. Бывший вратарь петербургского «Зенита» покинет немецкий клуб по окончании сезона-2022/23.

Лунёв за два года провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней. Контракт вратаря с леверкузенской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Вратарь играл за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В составе петербургского клуба он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу и один раз — Кубок России.

Ранее агент Лунёва заявил, что вратарь может продолжить карьеру в Турции.