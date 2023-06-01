Агент: Липпи мог возглавить «Спартак» в 2011 году

Агент тренера Марчелло Липпи Айтекин Эрайбакан высказался о возможном назначении итальянского специалиста в «Спартак» в 2011 году.

«Насколько знаю, у Марчелло был вариант возглавить «Спартак» в 2011 году, но не знаю, почему не получилось, — тогда не был его представителем. Но могу сказать точно, сейчас он уже закончил тренерскую карьеру и его приезд в Россию невозможен на данный момент», — приводит слова Эрайбакана Sport24.

Последним местом работы итальянского специалиста была сборная Китая. В 2006 году под руководством Липпи сборная Италии в четвёртый и на данный момент в последний раз в своей истории выиграла чемпионат мира, а туринский «Ювентус» при нём в 1996 году во второй раз в своей истории и также в последний на данный момент стал победителем Лиги чемпионов. Большую часть карьеры Липпи работал в Италии.

Ранее КДК РФС получил от «Спартака» дополнительные материалы по поведению Роши.