Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент: Липпи мог возглавить «Спартак» в 2011 году

Короткая ссылка
Агент тренера Марчелло Липпи Айтекин Эрайбакан высказался о возможном назначении итальянского специалиста в «Спартак» в 2011 году.
Агент: Липпи мог возглавить «Спартак» в 2011 году
  • Gettyimages.ru

«Насколько знаю, у Марчелло был вариант возглавить «Спартак» в 2011 году, но не знаю, почему не получилось, — тогда не был его представителем. Но могу сказать точно, сейчас он уже закончил тренерскую карьеру и его приезд в Россию невозможен на данный момент», — приводит слова Эрайбакана Sport24.

Последним местом работы итальянского специалиста была сборная Китая. В 2006 году под руководством Липпи сборная Италии в четвёртый и на данный момент в последний раз в своей истории выиграла чемпионат мира, а туринский «Ювентус» при нём в 1996 году во второй раз в своей истории и также в последний на данный момент стал победителем Лиги чемпионов. Большую часть карьеры Липпи работал в Италии.

Ранее КДК РФС получил от «Спартака» дополнительные материалы по поведению Роши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить